'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili öncesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili öncesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kırıkkale'de, 43 şehrin geçiş noktasında yer alan Ankara-Kırıkkale yolunda bayram tatiline çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Öğle saatlerine doğru yoğunluk daha da arttı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı. Ayrıca, ekip araçlarının üzerindeki elektronik tabelalarda, sürücüleri emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyarıcı yazılar yer aldı. Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel Kurban Bayramı Kırıkkale Tragger Güncel Haberler

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