"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

KIRIKKALE (AA) - "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 30-40 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kontrol noktalarında sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, vatandaşların bayramını da kutluyor.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title