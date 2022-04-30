'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

KIRIKKALE (AA) - "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 30-40 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kontrol noktalarında sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, vatandaşların bayramını da kutluyor.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.