KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı - Haberler

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KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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