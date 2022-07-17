Son dakika haberleri... Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek’in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit düştüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ömer Faruk Civelek için MSB'nin internet sitesinde bir taziye mesajı yayınladı. Akar'ın mesajı şöyle:

"Kahraman arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Piyade Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title