Kilit Harekatı bölgesinde 1 teğmen şehit oldu - Haberler

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Kilit Harekatı bölgesinde 1 teğmen şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Güncel
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Kilit Harekatı bölgesinde 1 teğmen şehit oldu

Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.

Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

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