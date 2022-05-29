Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel