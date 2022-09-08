Kilit bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel