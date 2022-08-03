Son dakika haber: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (TSK), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (TSK), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlü, kararlı ve muktedir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi. Güncel AA / Sefa Şahin Güncel Haberler Son Dakika

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