Kilisliler ikinci tur seçimlerine hazır

KİLİS - Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 65'in, Cumhur İttifakının ise yüzde 69 oranını aşkın oy aldığı Türkiye'nin Suriye sınırındaki şehirlerden Kilis'te seçmen ikinci tura da hazır. Kimilerini rengini belli etmezken kararını verdiklerini belirtenler ise Erdoğan'dan başka yolun olmadığını söyledi.

14 mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinde hem Ak Parti'nin hem de Cumhur ittifakının yüksek oranlarda oy aldığı Kilis'te vatandaşlar, heyecanla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu bekliyor. Erdoğan'ın yüzde 65, Cumhur ittifakının yüzde 69 oranında oy aldığı Kilis'te vatandaşlar, ikinci turun galibinin de Erdoğan olacağını ifade etti.

Seçimlerin demokrasi şöleninde geçmesini isteyen vatandaş Hamza Özkaya, " 28 Mayıs 2023 tarihinde Ülkemizi ve şehrimizi ilgilendiren seçimlere gidiyoruz. Seçimlerin Ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum, kazananın Ülkemize şehrimize daha güzel hizmetler sağlamasını istiyorum" dedi.

"Hedef Kızılelma"

Ahmet Yalçın sandıkta kullanacağı oy ile ilgili kararını verdiğini belirterek, "28 Mayıs 2023 seçimleri, ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kilis seçmeni kararını vermiş, hedef Kızılelma" dedi. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, "'28 Mayıs'ta seçim var, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile devam edeceğiz, başka yolumuz yok" diye konuştu.

Mustafa Şamiloğlu ise hak edenin kazanacağına inandığını belirterek, "Seçimlerin devletimiz ve milletimiz adına en hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorum, vereceğimiz oylar inşallah boşa gitmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Sebze halinde emekli olduğunu belirten Mehmet Canarslan ise 2006 yılında yaşadığı bir anısını anlatarak, "74 yaşındayım. 2006 yılında yeğenim trafik kazasında vefat etti. Cenazeyi alabilmek için 8 bin 500 TL para yatırmıştım. Allah'a şükür devletimiz şuanda hastanelerimizi, yollarımızı ve üniversitelerimizi hizmetimize açtı. Bu hizmetlerden vatandaşlar olarak memnun kaldık. 28 Mayıs seçimleri var. Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Reisin bir dönem daha devam etmesinden yanayım" ifadelerini kullandı.

Daha önce CHP'ye verdiğini belirten Abdulkadir Öz Sinan, yaptığı açıklamada, " Devamlı olarak hayatım boyunca hep gerçeği araştırdım, bir zamanlar sosyalisttim bir zamanlar CHP'liydim ama gerçek sosyal devletin ne olduğunu burada gördüm, onun için aynı bu partide yani Adalet ve Kalkınma Partisinde karar kıldım. Onun için kendimi müsterih ve mutlu addediyorum" şeklinde konuştu.

Sibel Erdem ise "22 senedir çok şükür Cumhurbaşkanımız harika bir şekilde ülkemizi idare ediyor. İnşallah bu saatten sonrada aynı şekilde Cumhurbaşkanımızla devam edeceğiz.28 Mayıs'ta Ak Partinin, yani reisin bayramı olacak" dedi.

Metin Polat ise secim sonucu ile ilgili yaptığı tahminde, "Rabbim hakkımızda kim hayırlıysa onu nasip etsin. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ın yar ve yardımcısı olsun. Onu Ümmeti Muhammedin lideri olarak görüyoruz." diye konuştu.

Muhammed Yüksel ise, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için devletimiz, milletimiz, vatanımız için en hayırlısı ne ise kazananda o olsun inşallah. Ülkemize en iyi hizmeti kimler yapacaksa, Türkiye Cumhuriyetini en iyi şekilde Uluslararası alanda en iyi haklarını ve çıkarlarını kim koruyacaksa onu Cumhurbaşkanı olarak görmek isterim" dedi.