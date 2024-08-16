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Kilis'teki depremzedeler, tamamlanan evlere yerleşmeye başladı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kilis'te, inşası tamamlanan 756 konutun yerleşime açıldığı bildirildi. Depremde evleri yıkılan depremzedeler, yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşadı. Havva Gündoğdu ve Havva Kanlı, devletin desteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, yeni evlerinin hayallerindeki gibi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kilis'te, inşası tamamlanan evlere depremzedeler yerleşmeye başladı.

1854 deprem konutunun yapılacağı Kilis'te 756 konutun yapımı tamamlandı.

Depremde evi yıkılan ve yeni evine taşınan Havva Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gündoğdu, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi.

Evinin bir bölümünün deprem gecesi yıkıldığını aktaran Gündoğdu, "Depremin ardından bir süre okulda kaldık. Daha sonra konteyner kente yerleştik, burada yaklaşık bir yıl kaldık. Ardından hak sahipliği başvurusunda bulunduk ve kurada 3+1 ev çıktı. Evim çok güzel, tam hayallerimdeki gibi bir eve sahip oldum." dedi.

Depremzedelerden dört çocuk annesi Havva Kanlı da evini çok beğendiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Kanlı, kalıcı konutları çok beğendiğini ve artık kötü günlerin geride kaldığına inandığı dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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