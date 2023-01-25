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Kilise lojmanı yangınında ölen Fehim Atsup'un cenazesi Adli Tıp'tan alındı

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Kilise lojmanı yangınında ölen Fehim Atsup'un cenazesi Adli Tıp'tan alındı

KARAKÖY'deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nde 6 kişinin kaldığı lojmanında çıkan yangında Fehim Atsup (75) ve Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetti.

KARAKÖY'deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nde 6 kişinin kaldığı lojmanında çıkan yangında Fehim Atsup (75) ve Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetti. Fehim Atsup'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan oğlu tarafından teslim alındı.

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'ndeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin 3 katlı lojmanında 23 Ocak saat 21.45 sıralarında yangın çıktı. Lojmanda kalan 6 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 2 kişi de yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından odalarda yapılan aramalarda Fehim Atsup (75) ile Josephine Ekmekçioğlu'un (78) cesedine ulaşıldı. Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup'un amcası olan Fehim Atsup'un cenazesi oğlu Can Atsup tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Asıl mesleği fırıncılık olan Atsup için yarın Samatya Surp Kevork Klisesi'nde  cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Beyoğlu Güncel Haberler

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