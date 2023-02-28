KİLİSE DUVARINDA KEDİLERE 'CAM KIRIKLI ENGEL?

TRABZON'da kilisenin bahçesine zarar verdiği öne sürülen kedilere karşı önlem için kilise arka duvarı üzerine dikine konulan cam kırıkları, tepkiye neden oldu. Duvara tırmanan kedilerin, patilerinin kesilip yaralandığını söyleyen hayvan severler, cam kırıklarının kaldırılmasını istedi. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Camlar hayvanlara zarar veriyor. Bu uygulama çok yanlış" dedi.

Kentte İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nin bahçesine zarar verdiğini gerekçesiyle önceki rahip tarafından sokak kedilerine karşı aldığı önlem hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Kilisenin arka duvarlarına kırık cam parçalarının dikine konulması, kedilerin yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü. Hayvan severler, cam kırıklarının kaldırılmasını istedi. Tepki ve şikayetler üzerine kilise görevlileri, daha önce bir kısmını kaldırdıkları kırık camların duvardan alınacağını söyledi.

'BU UYGULAMA ÇOK YANLIŞ'

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, uygulamanın yanlış olduğunu belirterek, 'Kendince böyle bir yöntem bulmuşlar. Camları döşemiş ama görüldüğü gibi camlar hayvanlara zarar veriyor. Burada hayvan sayısı fazla. Çevrede mama kapları da var. Çok sayıda kişi hayvanlara bakıp besleme yapıyor. Bu uygulama çok yanlış; camların kaldırılmasını istiyoruz. Camlar kedilerin patilerini kesiyor, karnını da kesebilir. Buna hiç gerek yok. Kedi isterse her yerden her şekilde girer ama şuradaki ancak hayvana zarar vermekten başka hiçbir şey değildir' diye konuştu. (DHA)