Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi Esnaflara 'Bağımsızlık Seferberliği'ni Tanıttı
Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 'Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası' kapsamında esnaflara yönelik bilgilendirme yaparak alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konularında danışmanlık hizmeti sunuyor.
Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) esnaflara "Bağımsızlık Seferberliği"ni anlattı.
Merkezden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki esnaflar bilgilendirildi.
YEDAM uzmanları kafe ve restoranlara broşür dağıttı ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
Bağımsızlık seferberliğinde alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı sorununa dikkati çekmek ve bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.
Saha çalışmalarını devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel