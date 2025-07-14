Kilis YEDAM, Bağımlılıkla Mücadelede Destek Sunmaya Devam Ediyor

Kilis'te 2019 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca 508 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği sunulurken, toplam 5 bin 500 görüşme gerçekleştirildi.

Kentte 6 yıl önce kurulan YEDAM'da bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarına sunulan hizmetler gizlilik esasları çerçevesinde yürütülüyor.

Kurumda görevli psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarınca, birebir görüşülen tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına ücretsiz hizmet veriliyor.

YEDAM atölyelerinde danışanlara yönelik boş zamanlarını değerlendirmeleri için masa tenisi, resim, ahşap boyama ve müzik gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Görevliler, fırsat buldukça esnaf ziyaretlerinde bulunarak, broşürler aracılığıyla bilgilendirme yapıp destek talebinde bulunuyor.

Merkezde bugüne kadar alkol bağımlısı 24, madde bağımlısı 127, tütün bağımlısı 320, kumar bağımlısı 29, internet bağımlısı 8 olmak üzere 508 kişiye destek sunuldu, toplam 5 bin 500 görüşme gerçekleştirildi.

Gönüllü başvuru başarıyı artırıyor

Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, AA muhabirine, YEDAM bünyesinde 4 uzman ekip ve 2 destek ekibinin hizmet verdiğini söyledi.

Başarı oranının yüksek olduğunu belirten Alioğlu, "Kilis YEDAM'da 508 kişiye bağımlılık danışmanlığı verildi. Başarı oranımızın bu kadar yüksek olmasının en önemli nedeni, bireylerin gönüllü olarak YEDAM'a başvurmasıdır. Ayrıca merkezimizde bağımlılığa yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsenmekte ve bu süreç haftalık görüşmelerle düzenli olarak takip edilmektedir. İlimizde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleri sayesinde yönlendirmeler artıyor ve YEDAM'ın bilinirliği gün geçtikçe yükseliyor." diye konuştu.

Toplumun her kesimini bağımlılık konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Alioğlu, "Yeşilay tarafından başlatılan 'bağımsızlık seferberliği' kapsamında, toplumun tüm kesimlerine alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığına karşı YEDAM'da güvenli bir ortamda ve tamamen ücretsiz destek alabileceklerini anlatıyoruz. Amacımız, toplumun her kesimini bilgilendirerek bu seferberliğe dahil etmek ve bağımlılıkla mücadeleye katılımı artırmak." dedi.

YEDAM'dan destek alan kişilerin hayatlarına yeniden yön verme imkanı bulduğunu belirten Alioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Danışanlarımız, atölye etkinliklerine katılarak sosyalleşme ve yaşamlarına yeniden renk katma fırsatı buluyor. Küçük şehirlerde, ailede bağımlılık öyküsü olan bireyler çoğu zaman bu durumu çevreleriyle paylaşamıyor. Toplumda doğru sanılan bazı yanlış uygulamalar ise bağımlılığı çözmek yerine daha da derinleştirebiliyor. Artık Kilis'te kimse bu mücadelede yalnız değil. Gelin, bağımlılığı birlikte çözelim."