Kilis ve Osmaniye'deki Polislerin Hizmetleri Şark Statüsüne Alındı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçelerinde görev yapan polislerin hizmetleri şark statüsüne alındı. Ayrıca Polis Meslek Eğitim Merkezi müracaatlarında üst yaş sınırı genişletildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketinden etkilenen illerden Kilis ve Osmaniye'de görev yapan polislerin hizmetleri, 2'nci bölge (şark) hizmeti kapsamına alındı. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) müracaatlarında da üst yaş sınırı 1 sene genişletildi.

Resmi Gazete'de 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Buna göre; depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçeleri şark statüsüne alındı. Böylece depremden etkilenen tüm illerdeki emniyet mensupları şark hizmeti statüsüne geçti. 2'nci şark görevine giden emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç, diğer rütbelerdeki personelin hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

Ayrıca 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletildi.