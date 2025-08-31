Kilis ve Kahramanmaraş'ta Zafer Bayramı Resepsiyonu

Kilis ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kilis Valiliğince Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde verilen resepsiyonda Vali Tahir Şahin tebrikleri kabul etti.

Şahin, buradaki konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir onur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Aziz milletimizin ya istiklal ya ölüm parolasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığı bu büyük zafer, sadece askeri bir başarı değil, milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü nişanesidir. 30 Ağustos, yokluk ve imkansızlıklar içinde dahi inancın, azmin ve kararlılığın neleri başarabileceğinin tüm dünyaya gösterildiği gündür." dedi.

Şahin, daha sonra davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Resepsiyona, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da valilik tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda, Vali Mükerrem Ünlüer ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş davetlileri karşıladı.

Vali Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Zafer'in milletin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Ünlüer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünde anlamını bulan bu azim ve kararlılık, 103 yıl önce kazanılan Büyük Zafer ile tüm dünyaya ilan edilmiş, milletimizin omuz omuza, yürek yüreğe verdiği destansı mücadelenin en şanlı sayfalarından biri olarak tarihimizde yerini almıştır." dedi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.???????