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Kilis ve Gaziantep'in Ortak Lezzeti: Katmer

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Gaziantep'te kahvaltılık olarak tüketilen katmer, Kilis'te ise tatlı olarak sunuluyor. İki şehirde farklı yöre usullerine göre hazırlanan katmer, Anadolu mutfağının zenginliğini gözler önüne seriyor.

Kilis ve Gaziantep sofralarının ortak lezzeti katmer

Gaziantep'te kahvaltılık olarak tercih edilen katmer, Kilis'te ise tatlı olarak tüketiliyor

KİLİS - Anadolu'nun zengin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan katmer, hem Gaziantep hem de Kilis'te farklı şekillerde sofralara geliyor. Gaziantep'te kahvaltılık olarak tercih edilen bu lezzet, Kilis'te ise tatlı olarak tüketiliyor ve kendine özgü bir kimlik kazanıyor.

Anadolu'nun köklü mutfak kültürlerinde özel bir yere sahip olan katmer, iki şehirde farklı şekillerde sofralara geliyor. Gaziantep'te kahvaltılık olarak tüketilen bu eşsiz lezzet, Kilis'te ise tatlı olarak hazırlanıyor. Her iki şehir de bu lezzeti kendi kültürüne göre yorumlarken, katmer hem tatlı severlerin hem de kahvaltı tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor.

"Kahvaltılık olarak tüketilecekse Gaziantep'e, tatlı olarak tüketilecekse Kilis'e özgüdür"

Tatlı ustası Alperen Bekan "Katmerin iki ayrı yorumu var. Kahvaltılık olarak tüketilecekse Gaziantep'e, tatlı olarak tüketilecekse Kilis'e özgüdür" dedi.

Tatlıcılıkta 20 yıllık tecrübe

Kilisli tatlı ustası ve gıda mühendisi Alperen Bekan, 5 yaşında başladığı tatlıcılık mesleğinde bugün ustalık seviyesine ulaştı. Mesleğine olan sevgisiyle dikkat çeken Bekan, katmerin hazırlanışındaki farklılıkları anlattı. "Katmerin iki ayrı yorumu var. Kahvaltılık olarak tüketilecekse Gaziantep'e, tatlı olarak tüketilecekse Kilis'e özgüdür. Gaziantep'teki katmer daha az şerbetli, hamuru tuzlu ve hafif olur. Kilis'te ise tatlı olarak sunulan katmer incecik açılır, bol şerbet ve fıstıkla hazırlanır. Biz Kilis'te bu tatlıyı yıllardır aynı incelikle yapıyoruz" dedi.

İşine duyduğu tutkuyla bu zanaatı geleceğe taşımaktan mutluluk duyduğunu belirten Alperen Bekan, "Tatlıcılık zor bir meslek ancak severek yaptığınızda hiçbir zorluk sizi yıldırmaz. Katmer, ustalık isteyen bir tatlıdır. Her bir detayına özen gösteririz. Hamurun inceliği, fıstığın kalitesi ve şerbetin dengesi, lezzeti belirler" diye konuştu.

Kilis ve Gaziantep'in Ortak Lezzeti: Katmer
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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