Kilis Valisi Tahir Şahin'den yeni yıl mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, 2025 yılını geride bırakırken yeni bir yıla girmenin huzurunu, mutluluğunu ve umudunu yaşadığını belirtti.

Kilis'in geçmişten aldığı güçle, geleceğe emin adımlarla yürüyen nadide şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, huzurlu aileler, güçlü toplum ve güçlü şehir anlayışıyla, birlik ve beraberlik içinde şehrimizi daha güçlü yarınlara taşımak için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi adına yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Şahin, yeni yılın Kilis'e,Türkiye'ye ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.