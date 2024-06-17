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Kilis Valisi Tahir Şahin'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

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Kilis Valisi Tahir Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Şehit polis memuru Ali Kurtoğlu ile Gazi Mahmut Şener ve ailelerini ziyaret eden Vali Şahin, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından aile bireyleri ile sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Ailelerin taleplerini dinleyen Şahin, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olacaklarını belirtti.

Şahin'e ziyaretlerde, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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