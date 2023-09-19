Kilis Valisi Tahir Şahin'den Gaziler Günü mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, milletin şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken büyük mücadeleler verdiğini belirtti.

Ecdadın, 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını açtığında, Çanakkale ve İstiklal savaşlarında vatanına sahip çıktığında ve terörle mücadelede ederken gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tuttuğunu aktaran Vali Şahin, "Millet olarak aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi her zaman sevgi ve saygıyla anmaktayız. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkmak ve üzerimize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yaparak vatanımıza hizmet etmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatan için canını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerin emanetleri olan şehit yakınları ve gazilere sahip çıkmak boyunlarının borcu olduğunu anlatan Şahin, şehitleri ve ahirete irtihal eden gazileri rahmetle andığını kaydetti.