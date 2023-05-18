Kilis Valisi Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu önemli günün yıl dönümünü kıvanç ve coşkuyla idrak etiklerini belirtti.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımı olduğuna dikkati çeken Soytürk, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.' diyerek Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. 19 Mayıs gününü en çok güvendiği ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğü gençlerimize bayram olarak armağan etmiş ve kurulan Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Gençlik, milletimizin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır."