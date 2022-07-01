Kilis Valisi Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis Valisi Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis Valisi Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, Kabotaj Kanunun Kurtuluş Savaşı sonrası ülkenin denizlerdeki hakimiyetinin tasdiki niteliğinde olduğunu belirtti.

Kabotaj Kanunun denizciliğin daha da gelişip büyümesinde önemli rol oynadığını dile getiren Soytürk, "Ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşması amacıyla başlatılan kalkınma seferberliğine de büyük ivme kazandırmıştır. Gelişen ve büyüyen dünyada, Türkiye gibi büyük önem arz eden bir ülkenin yerini alabilmesi ve stratejik bir güç olabilmesi için iktisadi bağımsızlığının da olması vazgeçilmezdi. İnanıyoruz ki kalbi, aklı ve ruhu aydınlık Türk denizcisi her geçen gün daha da güçlenerek Türk bayrağını, dünyanın denizlerinde sonsuza dek şerefle dalgalandıracaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik 1 Temmuz Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title