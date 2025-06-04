Kilis Valisi Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, bayramların kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın, dayanışmanın, merhametin ve muhabbetin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bayram süresince hemşerilerimizin huzuru, güvenliği ve sağlıkla bayram geçirmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Kurban Bayramı münasebetiyle sevdiklerine kavuşmak için yola çıkacak sürücülerimizden trafik kurallarına riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Yolculuklar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."