Kilis Valisi'nden Zafer Bayramı Mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin mesajında, tarihi zaferlerle dolu aziz milletin ve şanlı ordunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer ile Türk milletinin, esaret ve dayatmalar karşısında hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı ruh ve şuurla devletine, bayrağına, toprağına ve istiklaline kararlılıkla sahip çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar üzerinde her geçen gün daha da güçlenerek Türkiye Yüzyılı hedefinde yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Kilisli hemşehrilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."