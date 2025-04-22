Kilis Valisi Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını belirtti.

Çocukların yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Sizler bizim en kıymetli hazinemiz, yarınlarımızın teminatısınız. Sizlere bırakacağımız en büyük miras, güçlü, büyük ve müreffeh bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya olacaktır. Bu bayram, yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda sizlere olan inancımızın bir hatırlatıcısıdır. Sizlerin her alanda en iyi şekilde yetişmeniz için var gücümüzle çalışıyor, eğitiminizi ve gelişiminizi öncelikli meselemiz olarak görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."