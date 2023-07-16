Kilis Valiliği: Suriyeli ailelere buzdolabı dağıtıldığı haberleri asılsız

Kilis Valiliği, Suriyeli ailelere valilik tarafından buzdolabı dağıtıldığı haberinin asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada "100 Suriyeli aileye Kilis Valiliği tarafından buzdolabı dağıtıldı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem afetinin ardından ilimizde 1 konteyner kent kurulmuş olup, konteyner kentte bulunan konteynerlerdeki buzdolapları hayırsever vatandaşların, iş insanlarının bağış ve desteğiyle alınmıştır. Ayrıca deprem dolayısıyla kurulan bu konteyner kentte Suriyeli aile bulunmamaktadır. İddia edildiği gibi Kilis Valiliği tarafından herhangi bir Suriyeli vatandaşa buzdolabı dağıtımı yapılmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."