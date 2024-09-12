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Kilis'ten Sudan'a İnsani Yardım Malzemeleri Gönderildi

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Kilis'te hazırlanan insani yardım malzemeleri Sudan'a gönderilmek üzere yola çıktı. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen yardım kampanyasıyla 50 tır dolusu yardım malzemesi Sudan halkına ulaştırılacak.

Kilis'te, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği 50 tır, Sudan'a gönderilmek üzere yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, düzenlenen törende gazetecilere, yardımların Sudan halkının sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Alaca, şöyle konuştu:

"Sudan'da 1 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, 25 milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmesine sebep oldu. Ülkede 9 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyondan fazla kişi acil yardıma muhtaç. İHH olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Kilis İnsani Yardım Vakfı olarak 50 konteynerlik insani yardım malzemesini bölgeye göndereceğiz. İHH ve Kuveyt merkezli KSR kurumu organizasyonuyla yola çıkacak yardım gemisi aracılığıyla gıda, hijyen ve barınma malzemeleri içeren 50 konteyneri tırlarla Kilis'ten yolluyoruz. Çevre illerden de 100 konteyner olmak üzere toplamda 150 konteynerlik yardımı Sudan halkına ulaştıracağız."

Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, Sudan'a gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Sudan kilis İHH İHH

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