6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kilis'te depremde zarar gören tarihi yapıların restorasyonu sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Kilis'teki 22 tarihi yapıdan 6'sının restorasyon çalışmaları tamamlandı. Diğer eserlerin restorasyonu yıl sonuna kadar bitirilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kilis'te hasar gören 22 tarihi yapıdan 6'sında restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, diğerlerinin sene sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda depremden kısa süre sonra başlatılan çalışmalar, yapıların özgün kimliğinin korunarak depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla devam ediyor.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, depremlerde Kilis'teki 22 tarihi yapının hasar aldığını söyledi.

Onarım sürecinde tarihi yapıların dokusunun korunduğunu belirten Tunç, "Burada öncelikli olarak eserlerin statik güçlendirmeleri anlamında çalışmalar yürütüldü. Sürekli zıvana, sürekli kenet ve gergi sistemleriyle eserler daha güvenli hale getirilerek gelecek nesillere aktarılması noktasında gayret sarf edildi." dedi.

Eserlerdeki onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 1'i çeşme, 5'i cami olmak üzere 6 eserimizin restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. Şu anda da Ramazan Bayramı'na kadar restorasyon çalışmalarını bitirmeyi hedeflediğimiz camilerimiz bulunmakta. 2026 yılı içerisinde de tüm eserlerimizi restorasyon çalışmasını bitirerek hizmete açmayı hedeflemekteyiz."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
