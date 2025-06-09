Kilis'teki Suriyeli sığınmacılar dönüş hazırlığında

Kilis'teki Suriyeli sığınmacılar dönüş hazırlığında
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Kilis'teki Suriyeli sığınmacılar dönüş hazırlığında Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte gönüllü dönüşlerini sürdüren Suriyeli sığınmacılar, ülkelerine dönüş hazırlıklarını her geçen gün daha da hızlandırıyor.

Kilis'teki Suriyeli sığınmacılar dönüş hazırlığında

KİLİS - Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte gönüllü dönüşlerini sürdüren Suriyeli sığınmacılar, ülkelerine dönüş hazırlıklarını her geçen gün daha da hızlandırıyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye hazırlanıyor. Kilis'te yaşayan Hasan Masri ve 13 yaşındaki oğlu Muhammed Masri de bayramdan sonra Suriye'ye gitmek için son hazırlıklarını yapıyor.

13 yıldır Türkiye'de yaşayan ve şerbetçilik yaparak geçimini sağlayan Hasan Masri, Suriye'deki evlerinin tamamlandığını belirterek, "Bayramdan sonra inşallah ülkeme döneceğim. Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Oğlu Muhammed ise, "Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Suriye'deki Evimiz tamamlanmak üzere, bayramdan sonra döneceğiz. İnşallah Türk milletine teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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