Kilis'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde, aralarında husumet bulunan gruplar arasındaki silahlı kavgada 2 kişinin ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Yedigöz köyünde 2 kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığı iddiasıyla şüpheli İ.E'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Böylece olayda tutuklu sayısı ikiye yükseldi.

Yedigöz köyünde 6 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavgada H.E'nin av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.T. ve M.T. kurtarılamamış, kaçtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalanan H.E. tutuklanmıştı.