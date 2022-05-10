Kilis'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, aralarında husumet bulunan gruplar arasındaki silahlı kavgada 2 kişinin ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde, aralarında husumet bulunan gruplar arasındaki silahlı kavgada 2 kişinin ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Yedigöz köyünde 2 kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığı iddiasıyla şüpheli İ.E'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Böylece olayda tutuklu sayısı ikiye yükseldi.

Yedigöz köyünde 6 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavgada H.E'nin av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.T. ve M.T. kurtarılamamış, kaçtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalanan H.E. tutuklanmıştı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Musabeyli, Jandarma, Kilis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title