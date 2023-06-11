Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na PKK/YPG'li teröristlerden roketli saldırı

Suriye'deki PKK/YPG'li teröristler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na 5 roketle saldırdı. Saldırıda yaralanan olmazken, roketlerin düştüğü boş arazide yangın çıktı. Teröristlerin bulunduğu bölge obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na, Suriye'deki PKKYPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. 5 roketin düştüğü saldırıda yaralanan olmazken, roketlerin düştüğü boş arazide yangın çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin bulunduğu bölge obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

Akşam saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKKYPG'li teröristler tarafından birbiri ardına roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerce ateşlenen 5 roket, sınır kapısı yakınlarındaki boş arazilere düştü. Kısa süreli paniğe yol açan saldırılarda roketlerin düştüğü bölgedeki arazide yangın çıktı. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ekipler sınır hattında önlem alırken, çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından roketlerin atıldığı bölge kısa sürede tespit edildi. Tel Rıfat kırsalında olduğu belirlenen terörist unsurlar, sınırda ve Suriye içerisindeki birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. (DHA)