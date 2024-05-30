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Kilis'teki okulların musluklarına tasarruf aparatı takıldı

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Kilis'te "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında okullara su tasarruf aparatları takılıyor.

Kilis'te "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında okullara su tasarruf aparatları takılıyor.

Vali Tahir Şahin, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, su tasarrufuyla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" için bir araya geldiklerini belirten Şahin, uygulama kapsamında Kilis'teki 188 okuldaki 3 bin 906 musluğa su tasarruf aparatı takılacağını belirtti.

Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mesajı da okundu.

Vali Şahin, daha sonra öğrencilerle okuldaki musluklara su tasarruf aparatı perlatör taktı.

Daha sonra okul bahçesindeki su verimliliği farkındalık tırını gezen öğrencilere bilgi verildi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Kesikminare ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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