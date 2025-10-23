Haberler

Kilis'teki Öğrencilerden Gazze'deki Çocuklara Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Afife Keçik İlkokulu öğrencileri, Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla kendi yaptıkları kumbaralardaki paraları Filistinli çocuklara bağışladı. Öğrencilerin duyarlılığı takdirle karşılandı.

Kilis'te Afife Keçik İlkokulu öğrencileri, Gazze'de yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla kendi yaptıkları kumbaralardaki paraları Filistinli çocuklara bağışladı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, "Sende Katıl Umut Ol" kampanyası kapsamında evlerinde karton kutulardan yaptıkları kumbaralarda biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklara gönderecek.

Okuldaki törene katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Yağmur Aksoy, çocukların artık üzülmesini istemediğini belirterek, "Filistin'deki çocukların sesi olmak için bu etkinliği yaptık. Filistin'deki çocuklar okula gidemiyor. Bazılarının oyuncakları ve evleri bile yok." dedi.

Öğrencilerden Bahar Bingöl ise "Gazzeli arkadaşlarımızın da bizim gibi birçok hayali var. Okula gitmek, oyun oynamak, gülmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Afife Keçik İlkokulu Müdürü İbrahim Şık da kampanyada emeği geçen veli, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan, biriken paranın Türk Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.