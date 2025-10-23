Kilis'teki Öğrencilerden Gazze'deki Çocuklara Destek

Kilis'te Afife Keçik İlkokulu öğrencileri, Gazze'de yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla kendi yaptıkları kumbaralardaki paraları Filistinli çocuklara bağışladı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, "Sende Katıl Umut Ol" kampanyası kapsamında evlerinde karton kutulardan yaptıkları kumbaralarda biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklara gönderecek.

Okuldaki törene katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Yağmur Aksoy, çocukların artık üzülmesini istemediğini belirterek, "Filistin'deki çocukların sesi olmak için bu etkinliği yaptık. Filistin'deki çocuklar okula gidemiyor. Bazılarının oyuncakları ve evleri bile yok." dedi.

Öğrencilerden Bahar Bingöl ise "Gazzeli arkadaşlarımızın da bizim gibi birçok hayali var. Okula gitmek, oyun oynamak, gülmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Afife Keçik İlkokulu Müdürü İbrahim Şık da kampanyada emeği geçen veli, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan, biriken paranın Türk Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderileceği bildirildi.