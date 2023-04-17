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Kilis'teki motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

Kilis'teki motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

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Kilis'te motosiklet kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kilis'te motosiklet kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde Z.O'nun (40) kullandığı 79 ABB 332 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki G.N.O. (17) ve M.E.O. (6), Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Akçabağlar Kilis Güncel Haberler

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