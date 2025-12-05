Haberler

Kilis'te "asrın felaketi"nde hasar gören ve restore edilen cami cemaatini ağırlamayı sürdürüyor

1525 yılında inşa edilen ve depremlerde hasar gören Mevlevihane Camisi, restorasyonu tamamlanarak 9 Mayıs 2024'te ibadete başladı. Caminin tarihi önemi vurgulanırken, cemaatinin yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Kilis'te 1525 yılında inşa edilen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde aldığı hasar restore edilen Mevlevihane Camisi, cemaatini ağırlamayı sürdürüyor.

Tekke Mahallesi'nde bulunan ve günümüze ulaşan en eski Osmanlı mimari eserleri arasında yer alan cami, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hasar gördü.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan ve 9 Mayıs 2024'te ibadete yeniden açılan cami, ihtişamıyla dikkati çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Erkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hasar gören tescilli yapının Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden ibadete açıldığını anımsattı.

Erkmen, " Kilis'te 541 tescilli yapı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de Mevlevihane Cami. Beyaz kesme taştan inşa edildiği için yöre halkı tarafından Ak Tekke olarak da anılmaktadır. Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapı 6 Şubat depremlerinin ardından restore edilerek hizmete açıldı." dedi.

Caminin İmamı Abdullah Yaralıoğlu ise caminin merkezi konumundan dolayı beş vakit cemaatle dolup taştığını ifade etti.

Vatandaşlardan İhsan Bekçioğlu da Mevlevihane Camisi'nin Kilis'e tarihi bir değer kattığını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
