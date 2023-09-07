Kilis'teki bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı

Kilis'te bir iş yerinde çalışan Suriyeli kardeşler ve bir diğer Suriyeli arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı ve hayati tehlikesi olanlar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.