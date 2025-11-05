Kilis'te Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu
Kilis-Hatay kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
A.K. idaresindeki 27 PB 540 plakalı kamyon, E.Y. yönetimindeki 31 K 0519 beton mikseri ile M.K. hakimiyetindeki 31 K 1300 plakalı tırla Kilis- Hatay kara yolunun 20'inci kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel