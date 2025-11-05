Haberler

Kilis'te Zincirleme Trafik Kazası: Beton Mikseri Devrildi

Güncelleme:
Kilis-Hatay kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada, bir beton mikseri yol kenarına devrildi. Olayda 3 araç birbirine çarpıştı, hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada beton mikseri yol kenarına devrildi; araçlarda hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Kilis- Hatay kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. A.K.'nin kullandığı 27 PB 540 plakalı kamyon, E.Y.'nin kullandığı 31 K 0519 beton mikseri ve M.K.'nin kullandığı 31 K 1300 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri, yol kenarına devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasar oluşurken, lazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

500
