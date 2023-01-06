Kilis'te, zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Güncel Haberler KİLİS'te, zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. KİLİS'te, zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Murat Höyüğü köyünde meydana geldi. Abdulkadir Yüksel Kınacı (78) zeytinlikte çalışma yaparken, kullandığı 79 AE 690 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kınacı'dan bir süre haber alamayan yakınları bahçeye gitti. Devrilen traktörün altında kalan Kınacı'yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kınacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kınacı'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Musabeyli Kilis Güncel Haberler

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