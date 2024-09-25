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Kilis'te Zeytin Hasadı İçin Uyarılar

Kilis'te Zeytin Hasadı İçin Uyarılar
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KİZADER Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine kasım ayı sonuna kadar hasat yapmaları gerektiğini belirtti. Kilis'te bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, üreticilere kaliteli zeytin ve zeytinyağı için kasım ayı sonuna kadar hasat yapması uyarısında bulundu.

Şekeroğlu, AA muhabirine, son yıllarda tescilli Kilis zeytinyağında ve zeytincilikte çok ciddi adımlar atılmaya başlandığını söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı sezonu hazırlıklarının başladığını aktaran Şekeroğlu, Kilis'te yağlık zeytinden yüksek verim ve kalite elde edilmesi için erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yapılması gerektiğini kaydetti.

Zeytinyağı üreticilerine tavsiyeler

Zeytinyağı üretimi için hasadın normalde 15 Eylül'den sonra başladığını belirten Şekeroğlu, kentte hasadın aralık ayı sonuna kadar sürdüğünü ifade etti.

Şekeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Oylum Höyük'te 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeklerinin bulunmasıyla zeytinin ana vatanı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanan Kilis'te, zeytin hasat sezonu yaklaşıyor. Şu anda yeşil zeytinler salamuralık olarak toplanıyor ve önümüzdeki günlerde erken hasat zeytinyağı için hasada başlanacak. Bu durumda üreticilerimizi uyarmamız gerekiyor. Erken hasat zeytinyağı üretimi yapılırken özellikle zeytinin gelişmesine çok dikkat etmek gerekiyor. İklim şartlarına bağlı olarak da erken hasat zeytinyağı üretimi için bölgemizde en uygun tarihin 15 Ekim'den başlayıp, 15 Kasım'a kadar olduğunu bugüne kadar yaptığımız bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk. Bu anlamda üreticilerimiz çok daha erken dönemlerde zeytini hasat ettiklerinde daha düşük oranda zeytinyağı alacaklar ve bu zeytinyağı polifenolik maddeler bakımından zengin olsa da yağda odunsu bir aroma ortaya çıkaracak, bu durumda zeytinyağı kalitesinde ciddi sıkıntılar yaşanacak."

10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

Dünyada tane zeytinden en fazla yağ elde edilen yerlerden birinin Kilis olduğuna işaret eden Şekeroğlu, bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklendiğini kaydetti.

Sıcaklıkların ilerleyen süreçte düşüşe geçmesinin zeytin rekoltesini olumsuz etkileyeceğine işaret eden Şekeroğlu, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

"Kilis'te zeytinyağı üretimi için zeytin hasadı genelde kasım ve aralık aylarında yapılıyor. Hasadın çok geç yapılmaması konusunda üreticimizi uyarmak istiyoruz. Çünkü bilimsel çalışmalar ve çeşitli bilim insanları bu yıl kışın biraz daha etkili ve uzun geçeceğini belirtiyor. La Nina etkisiyle bu sene yağışların erken başlaması, kasım ve aralık ayında yoğun yağışların olması zeytin hasadını, kalitesini olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla üreticimize programlarını özellikle kasım ayı sonuna kadar yapmalarını öneriyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

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