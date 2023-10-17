KİLİS'TE ZEYTİN HASADI BAŞLADI

KİLİS'te, 300 bin dekar alanda ekili zeytinin hasadına başlandı. Hasadı yapılan zeytinler yağa dönüştürülerek, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklenen kentte başlatılan zeytin hasat etkinliğine Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Zeytin ve zeytinyağına talebin artması ile ekim alanının her yıl genişlediği kentte önemli tarım ürünlerinden olan ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edilen zeytinler yağa dönüştürülerek kentin ekonomisine katkı sağlıyor.

'BEREKETLİ BİR HASAT OLSUN'

Kilis Valisi Tahir Şahin, zeytinin bölge için önemli bir tarımsal ürün olduğunu ifade ederek, hasadın bereketli olmasını temenni etti.Şahin,"Zeytinin anavatanı Kilis'teyiz. Üretilen zeytinin ve zeytinyağının nasıl değerli hale geldiğini zaman içerisinde gördük. Hemşerilerimin üretim sürecinde eğitim alarak zeytine katma değer kattığını görüyoruz. Birlikte hareket ederek güçlü bir üretim tesisimizi bir araya getirmişiz. Bugün dünya alanında üreten ve çalışan kadın hem erkeklerle hasat günündeyiz. Bereketli olsun diyoruz hasadımız bol olsun"diye konuştu.