Kilis'te Zahtere Kış Aylarında Yoğun İlgi

Kilis'te kış aylarında bağışıklığı güçlendiren zahtere ilgi arttı

Hem çayı yapılıyor hem de kahvaltıda tüketiliyor

KİLİS - Kilis'te 25 yıldır aktarlık yapan Ahmet Dokuzoğlu şifa kaynağı olması ve bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında zahtere ilginin arttığını söyledi. Dokuzoğlu, zahterin hem çayının yapıldığını hem de zeytinyağı ile kahvaltıda tüketilebildiğini söyledi.

Kilis'te yaşayan ve 25 yıldır aktarlık yapan 59 yaşındaki Ahmet Dokuzoğlu, zahterin şifa kaynağı olması ve bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Dokuzoğlu, Kilis ve çevre illerde toz halindeki zahterin zeytinyağı ile kahvaltıda ve kurutulan zahterin ise demlenerek çay şeklinde tüketilebildiğini belirtti.

Dokuzluoğlu, "Kilis'te zahter her gün kahvaltıda mutlaka yer alır. Zahter, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Bunun yanı sıra zahterin salamurası yapılır, kış aylarında çayı demlenir ve içilir" dedi.

"Zahter hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de kalp sağlığını koruyor"

Zahterin bağışıklığı da kuvvetlendirdiğini ifade eden Dokuzoğlu, "Zahter, hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de kalp sağlığını koruyor. Halkımız zahteri bir lezzet kaynağı olduğu kadar şifa kaynağı olarak da görüyor" şeklinde konuştu.

"Dağlarda kendiliğinden yetişir, ekimi veya ilaçlaması yapılmaz"

Zahterin her yaştan insan tarafından tüketilebileceğini belirten Dokuzoğlu, "Zahter, 2 yaşındaki bir çocuktan 70 yaşındaki bir bireye kadar herkes tarafından tüketilen bir bitkidir. Doğal haliyle dağlarda kendiliğinden yetişir. Ekimi veya ilaçlanması yapılmaz, tamamen doğaldır" diye konuştu.

(MYP-SVY-Y)