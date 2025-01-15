Üye Girişi
Haberler
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı

Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı

Kilis'te Zahtere Kış Aylarında Yoğun İlgi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 25 yıldır aktarlık yapan Ahmet Dokuzoğlu, kış aylarında bağışıklığı güçlendiren zahtere olan ilginin arttığını belirtti. Zahter, hem çay olarak demleniyor hem de kahvaltılarda zeytinyağı ile tüketiliyor.

Kilis'te kış aylarında bağışıklığı güçlendiren zahtere ilgi arttı

Hem çayı yapılıyor hem de kahvaltıda tüketiliyor

KİLİS - Kilis'te 25 yıldır aktarlık yapan Ahmet Dokuzoğlu şifa kaynağı olması ve bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında zahtere ilginin arttığını söyledi. Dokuzoğlu, zahterin hem çayının yapıldığını hem de zeytinyağı ile kahvaltıda tüketilebildiğini söyledi.

Kilis'te yaşayan ve 25 yıldır aktarlık yapan 59 yaşındaki Ahmet Dokuzoğlu, zahterin şifa kaynağı olması ve bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Dokuzoğlu, Kilis ve çevre illerde toz halindeki zahterin zeytinyağı ile kahvaltıda ve kurutulan zahterin ise demlenerek çay şeklinde tüketilebildiğini belirtti.

Dokuzluoğlu, "Kilis'te zahter her gün kahvaltıda mutlaka yer alır. Zahter, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Bunun yanı sıra zahterin salamurası yapılır, kış aylarında çayı demlenir ve içilir" dedi.

"Zahter hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de kalp sağlığını koruyor"

Zahterin bağışıklığı da kuvvetlendirdiğini ifade eden Dokuzoğlu, "Zahter, hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de kalp sağlığını koruyor. Halkımız zahteri bir lezzet kaynağı olduğu kadar şifa kaynağı olarak da görüyor" şeklinde konuştu.

"Dağlarda kendiliğinden yetişir, ekimi veya ilaçlaması yapılmaz"

Zahterin her yaştan insan tarafından tüketilebileceğini belirten Dokuzoğlu, "Zahter, 2 yaşındaki bir çocuktan 70 yaşındaki bir bireye kadar herkes tarafından tüketilen bir bitkidir. Doğal haliyle dağlarda kendiliğinden yetişir. Ekimi veya ilaçlanması yapılmaz, tamamen doğaldır" diye konuştu.

(MYP-SVY-Y)

Kilis'te Zahtere Kış Aylarında Yoğun İlgi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
img

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ağırlayacak
img

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.