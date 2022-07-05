Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine kimliklerini belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Suriye uyruklu 8 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 telsiz, 1 dürbün, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli de aranıyor.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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