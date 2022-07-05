Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine kimliklerini belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı.
Bu kapsamda Suriye uyruklu 8 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 telsiz, 1 dürbün, 2 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli de aranıyor.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel