Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı. Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine kimliklerini belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye uyruklu 8 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 telsiz, 1 dürbün, 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli de aranıyor. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Güncel Haberler

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