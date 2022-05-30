Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.

Ekipler yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyrukluyu yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu N.O. gözaltına alındı.

Olayla bağlantıları oldukları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.