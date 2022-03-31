Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Şıh Ahmet Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.Ö'nün evinde yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Evden çıktığı sırada yakalanan Suriye uyruklu İ.B, ifadesinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.