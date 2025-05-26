Kilis'te Yol Kenarında 4 Kartal Yavrusu Bulundu

Kilis'te Yol Kenarında 4 Kartal Yavrusu Bulundu
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Kilis'te Yol Kenarında 4 Kartal Yavrusu Bulundu
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Kilis'te bir vatandaşın yol kenarında bulduğu 4 kartal yavrusu, yetkililere bildirildi. Jandarma ekipleri yavruları muayene edip, koruma altına almak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kilis'te 4 kartal yavrusu yol kenarında bulundu

KİLİS - Kilis'te bir vatandaş, yol kenarında bulduğu 4 kartal yavrusunu yetkililere bildirdi.

Resul Osman Mesire Alanı yakınlarında kartal yavrularını bulan U.D. (45), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

İhbar üzerine olay yerine giden Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yavruların ilk muayenesini yaptı. Kartal yavruları daha sonra bakım ve koruma altına alınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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