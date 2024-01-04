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Kilis'te Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Kilis kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, kontrollü bir şekilde ilerlerken trafik ekipleri uyarılarda bulundu.

Kilis'te etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 ila 15 metreye kadar düştü.

Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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