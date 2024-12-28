Kilis'te Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kilis'te meydana gelen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler farlarını yakarak dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Trafik ekipleri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.
Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel