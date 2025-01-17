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Kilis'te 'Yılın Kareleri' Oylaması Gerçekleştirildi

Kilis'te 'Yılın Kareleri' Oylaması Gerçekleştirildi
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Kilis'te Türkiye Diyanet Vakfı ile Kızılay çalışanları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Katılımcılar, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oylayarak en beğendikleri kareleri seçtiler.

Kilis'te Türkiye Diyanet Vakfı ile Kızılay çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öncüpınar Sınır Kapısında görev yapan Türkiye Diyanet Vakfı üyesi Yunus Örs ile Kızılay çalışanı Murat Sever, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Örs, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" adlı karesine oy verdi.

Örs, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını tercih etti.

Sever de "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde " adlı fotoğraflarına oy veren Sever, "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Listeler" adlı fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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