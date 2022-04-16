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Kilis'te yetimler iftarda buluştu

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kilis'te "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Valilik ve hayırsever iş insanı Ömer Faruk Yonucuoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yetim çocuklar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar öncesi konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, bugün Kilis'in her kesiminden insanlarla ortak sofrayı paylaştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Ömer Faruk Yonucuoğlu da 1500 kişiye yemek ikramında bulunulduğunu, ramazan ayının paylaştıkça güzelleştiğini söyledi.

Programa Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve ilgililer katıldı.

Kilis'te yetimler iftarda buluştu

Kilis'te yetimler iftarda buluştu

Kilis'te yetimler iftarda buluştu

Kilis'te yetimler iftarda buluştu

Kilis'te yetimler iftarda buluştu

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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